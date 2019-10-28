Сотрудник входящего в структуру министерства обороны агентства арестован по подозрению в покушении на шпионаж в пользу России, сообщает Общественное телевидение страны. Источники канала утверждают, что подозреваемый работал в Агентстве военного имущества, там эту информацию отрицают.
Агенство внутренней безопасности задержало его в прошлый четверг, при обыске у него найдены фальшивые документы и незарегистрированное оружие и боеприпасы, уточняет газета Wyborcza.
Полное имя подозреваемого не раскрывается, прокуратура называет его Пётр Ш. По предъявленным обвинениям ему грозит от трёх до восьми лет тюрьмы.
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