Сотрудник входящего в структуру министерства обороны агентства арестован по подозрению в покушении на шпионаж в пользу России, сообщает Общественное телевидение страны. Источники канала утверждают, что подозреваемый работал в Агентстве военного имущества, там эту информацию отрицают.

Агенство внутренней безопасности задержало его в прошлый четверг, при обыске у него найдены фальшивые документы и незарегистрированное оружие и боеприпасы, уточняет газета Wyborcza.

Полное имя подозреваемого не раскрывается, прокуратура называет его Пётр Ш. По предъявленным обвинениям ему грозит от трёх до восьми лет тюрьмы.