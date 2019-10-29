"Выбрасывают на улицу". Минобороны против своих бывших сотрудников

Более 20 исков от Министерства обороны России зарегистрировано на сайте Калининского суда Новосибирска с начала октября. В ответчиках через запятую – одинаковые фамилии и разные имена, речь, очевидно, идет о семьях. Все дела помечены одной категорией: "О выселении". Так Министерство обороны требует военных пенсионеров поселка Гвардейский под Новосибирском освободить служебные квартиры, в которых они прожили по 20–30 лет. По закону, чтобы получить жилье в собственность, необходимо было отслужить десять лет. Многим жителям Гвардейского до этого срока не хватило всего нескольких месяцев. По оценкам самих жителей городка, Минобороны лишает квартир более 150 семей. Радио Свобода публикует рассказы нескольких из них.

Наталья Мардиева

Наталье Мардиевой 56 лет. 9 лет 8 месяцев и 23 дня она проработала в войсковых частях поселка Гвардейский. Сначала – нянечкой в ведомственном детсаду, затем – официанткой в офицерской столовой. Более 30 лет она с двумя детьми прожила в 14-метровой комнате, которую ей выделило Минобороны. Сейчас же ведомство признало это жилье служебным и 27 августа 2019 года выселило Наталью Мардиеву:

– В 1988 году мне дали комнату в коммунальной квартире. Я пошла в войсковую часть в детский сад работать няней, чтобы закрепилось за дочерью там место. Отработала два года, потом перевелась в другую войсковую часть официантом в офицерскую столовую, в эскадрилью. В 1992 году у меня родился сын. С мужем мы развелись, когда сыну было 11 месяцев. Затем начались "лихие" 90-е, зарплату не платили. Я вышла на работу после декрета и с трудом сводила концы с концами. В 1998 мне пришлось уйти – к частному предпринимателю в ларек, где платили живые деньги. И так получилось, что я недоработала немножко до 10 лет.

У меня пенсия 9 тысяч. Мы никак не можем оплатить ни ипотеку, ни съем квартиры

Все это время я проживала в этой комнате. Никто нас никогда не выгонял. И тут вдруг случился этот повальный шок для всех. У нас большой военный городок, выгоняют просто всех, в том числе и меня. Мне пойти некуда! Я пенсионер, признана малоимущим, стою в очереди на социальное жилье, но это формальность – этого жилья не дождешься. Сын у меня работает: он закончил техникум по специальности "техник информационной безопасности". Зарплата у него низкая. Он хотел получить высшее образование, поступил в университет на эту же специальность, обучение платное. Для того, чтобы ему оплатить учебу, он взял кредит. У меня пенсия 9 тысяч и на ней кредит. Мы даже физически никак не можем оплатить никакую ни ипотеку, ни съем квартиры.

Мы узнали о выселении в мае 2019 года случайно. Дочь Алена, которая живет от нас отдельно, решила поехать за границу и зашла на сайт приставов посмотреть: вдруг есть какие-то неоплаченные долги. И вдруг она видит, что меня, ее брата Никиту и ее выселяют из квартиры. Она позвонила брату и рассказала. Мы поехали в суд, где нам выдали решение , из которого следует, что в 2018 году меня приглашали на судебное заседание, но я не явилась! Суд состоялся без меня, и вынесли решение о выселении. Но я не получала ни единого уведомления! Неужели я бы сама положила голову на Голгофу!? Я, наверное бы, приехала и начала защищаться. Мы обжаловали это решение, но везде нам отказали.

27 августа в 8 часов вечера приехал пристав и опечатал нашу комнату. Я показала, что в комнате ничего нет: мебель частично, в том числе, мой музыкальный инструмент – пианино, пришлось выбросить. Для меня это большое горе! Кто владеет инструментом, тот понимает, что это такое. Инструмент деть было некуда, пришлось его уничтожить.

Это ведь ненормально –взять людей и выставить на улицу в надежде, что они разберутся сами, куда им пойти

Сейчас мы живем у знакомого. Он разрешил нам пожить до той поры, пока не пройдут суды, потому что у нас теперь работает другой адвокат. Еще влезли в долги. Мне идти некуда. У меня нет другого выхода, как просто закончить эту жизнь – после того, как последняя инстанция мне скажет "нет".

Я записала обращение к жителям западных стран с просьбой о помощи. Наше государство не может нам помочь, тем людям, которые жили в этом государстве, приносили пользу, мой сын отслужил в армии – а нашего государство берет и выбрасывает его на улицу. При том при всем, что наше государство помогает другим странам. Почему мне не попросить у других стран в таком случае? Это же ведь ненормально – взять людей и выставить на улицу в надежде, что они разберутся сами, куда им пойти. А вот мне пойти некуда. Мой сын в 26 лет не может свою личную жизнь устроить, потому что он в этой кабале!

Мы ходили на пикет к зданию полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе. Заместители полпреда с нами разговаривали, как мне казалось, выслушали. На следующий день они пригласили только лишь двоих человек, а нас было, наверное, человек шесть на этом пикете. Что-то там им сказали – разобраться военному ведомству. Все! На этом все остановилось. Я люблю свою родину, но меня загнали в угол. И такое ощущение, что кричат: "Ату ее, ату!" Пока не загрызут, как собаками затравливают.

Юрий Цветков

Юрию Цветкову 54 года. В Гвардейском он живет с 1986 года. Отслужил в армии 9 лет и 8 месяцев, еще 11 лет – в МВД. 16 сентября 2019 года приставы опечатали его квартиру и выставили его с женой и 13-летней дочерью на улицу.

– Я начал свою службу в Белогорске, это в Крыму, в 1983 году. Потом нашу часть перевели в Чехословакию, в Центральную группу войск, а после этого – в Сибирский военный округ. Ткнули пальцем и сказали: "Езжай в Сибирь". И я приехал в город Новосибирск в 1986-м, в Гвардейский городок. В январе 1987 у меня родилась старшая дочь. Я вселился в комнату в офицерском общежитии, где проживали ещё четыре человека. Когда дочь начала подрастать, мне выделили двухкомнатную квартиру в этом же подъезде, только на этаж выше. Представляете, с каким удовольствием офицеры, которые со мной жили, вещи помогли перенести, потому что с понедельника по четверг у дочери зубы режутся, пеленки висят, а с пятницы по воскресенье офицеры уходят в свои проблемы. Мы переехали в эту квартиру осенью 1987 года. Документы я получил только где-то через полгода. Получаю ордер, а он оказывается служебный, хотя квартира по жилищной комиссии не служебная была. Но мы думали, что, учитывая выслугу лет, статус служебной она потеряла.

Я просто пришел домой, открыл ящик и получил пять конвертов, в которых было написано: "Выселить".

В 1992 году я уволился – ушел по окончании контракта, и еще около шести месяцев я проработал водителем на военной службе. Когда я увольнялся, мне в части выдали справку, что квартира не служебная. Я в квартирно-эксплуатационную часть ее отнес, попросил дать ордер. А мне сказали, что бланков ордеров нет, мол, да и зачем вам – у вас справка есть. Я решил: ну ладно и ушел. После увольнения мне предложили пойти работать в МВД – я закончил техникум, мне присвоили звание младшего лейтенанта милиции. И я продолжил служить в милиции. Уволился в 39 лет, ушел на пенсию. И ни разу меня никто не дернул, ни разу никто не пришел. Я прожил в этой квартире 33 года!

Я просто пришел домой, открыл ящик и получил пять конвертов, в которых было написано: "Выселить". На судебном заседании не были ни я, ни моя жена, ни моя дочь. На заседание суда нас не приглашали. Там черным по белому было написано, что доставляли письма, а ответчиков не было дома. 16 сентября приставы опечатали квартиру. Как можно ребенка 13 лет выселить?! Что самое интересное, что на выселение приехал человек из администрации, по правам несовершеннолетних. Я говорю: "А почему вы не присутствовали на судебном заседании?" "Не пригласили", – говорит.

Сейчас я с дочерью и женой снимаю квартиру. Куда мне деваться? У меня пенсия 16 тысяч, и я ее всю отдал за квартиру.

Почему меня в 1992 году, когда я увольнялся, не выселили? Не пришли и не сказали: "Юрий Петрович, вы не дослужили 4 месяца до 10 лет"

Почему меня тогда в 1992 году, когда я увольнялся, не выселили? Они должны были в течение 2-3 лет меня отселить. Но они же меня не тронули! Не пришли и не сказали: "Цветков Юрий Петрович, вы не дослужили 4 месяца до 10 лет". Меня сейчас никуда не берут, а в то время, пожалуйста, я пошел бы и еще год отслужил. Или бы предложили заплатить деньги за четыре месяца и получить квартиру. Я просто в шоке! Моя семья в шоке! Когда в школе психологи написали, что ребенок эмоционален, то неудивительно – конечно, будет эмоциональным!

Проблемы начались после того, как открыли военный городок. Видимо, Минообороны разбазарило свой служебный фонд, а теперь его стараются вернуть. Обидно и досадно то, что людей просто выбрасывают на улицу. У меня нет жилья. Я приехал с юга Украины служить и отдал всю свою жизнь России. И самое обидное – то, как государство выгоняет своих детей на улицу.

Светлана Лаукарт

Светлане Лаукарт 50 лет. В поселке Гвардейский она живет с рождения. Судебного решения о ее выселении пока нет, но Министерство обороны пытается лишить жилья не только ее, но и ее мать-инвалида.

– Мой папа был служащий Советской армии. У нас была маленькая часть, которая набирала гражданских: за квартиру должны были отработать 10 лет, ну и обслуживали войсковую часть. Сначала родилась я, потом родился брат. В этом же городке у меня работала бабушка. Бабушка отработала 35 лет, и потом за ней нужен был уход. Так как квартира не являлась служебной, а бабушка была старенькая, я прописалась к бабушке на постоянное место жительства, потому что там однокомнатная квартира, за которую было отработано 35 лет и 7 месяцев. Мама осталась жить в другой квартире, которую получил папа, и за которую отслужил 38 лет.

Мама и брат согласны отдать эту квартиру, чтобы дали меньшую жилплощадь. Не идут на уступки!

Мы – гражданский персонал. Мама моя инвалид по слуху и работала на военном заводе, на режимном предприятии. Но почему-то сейчас это не имеет отношения к Минобороны, потому что менялся закон несколько раз. И получилось так, что мы, вообще, не имеем никакого отношения к Минобороны. Квартиры наши оказались служебными, на нас подают документы в суд. Но суд, к сожалению, не встает на сторону граждан. Мама не малоимущая, она не подходит под эту статью, потому что она инвалид и у нее пенсия выше прожиточного минимума. Я работаю и тоже не подхожу под критерии малоимущих и не могу встать в муниципалитет на социальное жилье. Также мне ипотеку не дают, так как зарплата очень маленькая. Я живу одна, работаю в войсковой части, но, тем не менее, такая ситуация у нас. Мама и брат согласны отдать эту квартиру, чтобы дали меньшую жилплощадь. Не идут на уступки! Нас хотят просто вышвырнуть на улицу. И в такой же ситуации еще у нас около 70 семей, на которых собирают документы.

Мы работали за квартиры и за очень маленькую зарплату. И нам до смены всех законов юристы говорили: не переживайте, ваши квартиры отработаны, и мы прямые члены семьи, наследники, нас не выгонят. Но вот сейчас, к сожалению, ситуация оборачивается против нас. Это такая большая машина, такой каток под названием Министерство обороны, которое хочет своих граждан просто раздавить, чтобы от нас не осталось даже мокрого места.

Министерство обороны

В Министерстве обороны утверждают, что делают все по закону. Зинаида Черных, начальник второго отдела ФГБУ "Центррегионжилье", которое занимается распределением жилья военнослужащим, сказала журналистам, что сейчас в городке большая потребность в служебном жилье:

– 259 человек на сегодняшний день офицеры, прапорщики, контрактники, которые вынуждены снимать жилье потому, что специализированный жилой фонд занят непонятно кем. У нас не стоит цель выселить людей. У нас стоит цель найти истину. Имеет ли право человек проживать? Если да, то он нам приносит документы. Но за это время ни один военный пенсионер, правильно – пенсионер военный, не был выселен. И как все вокруг пишут: становятся военные пенсионеры бомжами. Не было такого и нет.

Юристы отмечают, что военное ведомство все же нарушает права своих бывших сотрудников: Гражданский кодекс запрещает выселять людей из единственной квартиры без предоставления другого жилья.

3 ноября жители Гвардейского, ожидающие судебных решений или уже лишившиеся своих квартир, планируют провести митинг.