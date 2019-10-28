Астрономы предложили назвать самой маленькой планетой Солнечной системы астероид Гигея, открытый в XIX веке в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Предложение опубликовано в понедельник в журнале Nature Astronomy.

При помощи телескопа VLT, находящегося в Чили, учёным удалось изучить астероид Гигея. Выяснилось, что он обладает почти идеальной сферической формой. Шарообразность – один из критериев, согласно которому астрономы отличают карликовые планеты.

Чтобы соответствовать определению карликовой планеты, космическое тело в Солнечной системе должно вращаться вокруг Солнца, не быть спутником и обладать достаточной массой, чтобы сохранять сферическую форму. Так постановил в 2006 году Международный астрономический союз.

В настоящее время в Солнечной системе пять объектов, отвечающих определению "карликовая планета". Самые известные из них — Церера в Главном поясе астероидов, которую раньше и считали астероидом, и транснептуновый объект Плутон, который ранее считался полноценной планетой. Гигея меньше всех остальных объектов. Её диаметр 430 километров, она в пять с половиной раз меньше Плутона, диаметр которого 2376 километров.

Новый статус Гигеи должен быть официально утвержден Международным астрономическим союзом. Следующее заседание его Генеральной ассамблеи запланировано на 2021 год в южнокорейском городе Пусан.