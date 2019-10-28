Тело лидера террористической группировки “Исламское государство” Абу Бакра аль-Багдади, убитого в Сирии в субботу, захоронено в море. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции в субботу. В воскресенье советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить и опубликовать фрагменты видео спецоперации по убийству аль-Багдади. Трамп показал в твиттере фотографию собаки, участвовавшей в операции.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли на брифинге рассказал, что фотографии и видео операции проходят процесс рассекречивания, который завершится в ближайшие несколько дней.

В понедельник стали известны ещё несколько деталей операции по убийству аль-Багдади. Информатор Сирийских демократических сил перед операцией смог достать кусок одежды и образец крови лидера "Исламского государства", с помощью которых была окончательно подтверждена его личность, передаёт CNN.

По словам Милли, в ходе операции американский спецназ захватил живыми двух человек. Их личности не раскрываются. ​