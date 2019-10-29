В России проходит акция "Возвращение имён"

В Москве сегодня в канун Дня памяти жертв политических репрессий в России в 13-й раз пройдёт акция "Возвращение имен", которую организует правозащитный центр "Мемориал".

С 10 утра и до 10 вечера на Лубянской площади у Соловецкого камня, отстояв длинную очередь, сменяя друг друга, люди будут читать имена погибших в годы советского террора. Несмотря на то, что имена расстрелянных зачитывают по 12 часов без остановки, за все годы акции едва дошли до середины списка, говорится в сообщении "Мемориала". Только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек.

В прошлом году, по данным "Мемориала", в акции участвовали около пяти тысяч человек. Десятки тысяч смотрят прямую трансляцию на официальном сайте акции.

На сегодняшний день "Возращение имён" является единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора.

По данным "Мемориала", сегодня и завтра - в государственный День памяти жертв политических репрессий - мемориальные шествия и митинги пройдут в 35 городах России, а также в аннексированном Крыму, Варшаве, Вашингтоне, Нью-Йорке, Минске, Лондоне и Праге.