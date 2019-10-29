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В Красноярске активиста Либертарианской партии арестовали за кадр из "Маски-шоу"

Заставка комедийного сериала "Маски-шоу"

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Суд Красноярска арестовал на семь суток секретаря местного отделения незарегистрированной Либертарианской партии России Владислава Ткачука. Из-за шуточного поста с фото трамвая со свастикой на него завели административное дело, сообщил активист Глеб Марьясов.

Ткачука обвиняют в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Он был задержан в Красноярске 28 октября и не выходил на связь несколько часов. Его товарищ Глеб Марьясов сообщил, что задержание произошло из-за шуточной публикации Ткачука: на своей странице в соцсети Instagram он опубликовал изображение несущегося трамвая со свастикой и портретом Гитлера из комедийного сериала "Маски-шоу" с комментарием, что именно на нем собрался доехать до Москвы на предстоящий съезд партии.

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