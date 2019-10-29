Слова Поперечного о Центре "Э" вырезали из эфира "Вечернего Урганта"

Стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный, который накануне в третий раз был гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, рассказал, что часть интервью с ним вырезали из эфира.

В начале разговора Поперечный объяснял плюсы своих появлений на шоу "Вечерний Ургант". По его словам, сотрудники Центра "Э" (центр противодействия экстремизму) видя его на Первом канале, потом не мешают ему во время стендап-тура, поскольку думают, что он "согласован". "Даже не удивлен, что вырезали" – написал он в твиттере.

На записи программы, опубликованной на YouTube, слов о сотрудниках Центра "Э" нет. На видео комик говорит, что его ругают в интернете за участие в "Вечернем Урганте". Он отмечает, что любит приходить на шоу, но не знает какие слова можно произносить в эфире Первого канала. На что ведущий Иван Ургант отвечает : "патриотизм, отечество, Россия, исконный, воистину, скрепа, поклон вам люди, князь, казаки и инновация".

Телеканал "Дождь" обратился за комментарием к пресс-секретарю Первого канала Ларисе Крымовой. Она попросила прислать пост Поперечного, после чего связаться с ней не удалось.

10 августа Данила Поперечный выступил на митинге в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Недавно он в числе других российских актёров записал видео в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу".