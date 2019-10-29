СМИ: сотрудник Белого дома даст показания в Конгрессе против Трампа

Сотрудник Белого дома Александер Виндман во вторник намерен рассказать следствию по импичменту, что он слышал, как президент Дональд Трамп обращался к президенту Украины с просьбой расследовать деятельность одного из главных политических соперников. Черновой вариант вступительного заявления Виндмана опубликовала газета New York Times.
Газета пишет, что Виндман посчитал, что просьба о расследовании наносит существенный ущерб американским интересам, и сообщил о ней своему начальнику.
Подполковник Александр Виндман, ведущий эксперт по Украине в Совете национальной безопасности США, дважды представлял внутренние возражения по поводу тактики ведения переговоров Трампа и его ближайшего окружения с Украиной.
Виндман будет первым сотрудником Белого дома, который даст показания на слушаниях в рамках процедуры импичмента президента, отмечает New York Times. Следствие ведёт Палата представителей США. В начале октября Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними по этому вопросу.
- Разговор, в ходе которого Трамп просил украинского лидера Владимира Зеленского расследовать деятельность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, оказался в центре расследования по импичменту. Демократы в Конгрессе считают, что Трамп использовал пост президента в предвыборных целях и оказывал давление на главу иностранного государства. Трамп все обвинения отвергает. Сам Зеленский неоднократно заявлял, что не испытывал никакого давления со стороны президента США во время их телефонного разговора.
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