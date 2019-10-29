После разрушения дамб в Красноярском крае специалисты Росгидромета взяли пробы воды, которые показали превышение предельно допустимых концентраций меди, цинка и свинца. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению Росгидромета, химический анализ проб воды, отобранных 20 октября в реке Сисим, которая входит в бассейн Енисея, у деревни Березовая, показал превышение предельного уровня загрязнения воды ионами меди в 206 раз, ионами свинца – в 5 раз, ионами цинка – в 19.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели, принадлежащей холдингу "Сибзолото", на реке Сейба в Красноярском крае произошло 19 октября ночью. Волна, прорвавшая конструкции, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Было затоплено два рабочих общежития временного типа в поселке Щетинкино Курагинского района.

17 человек погибли. 23 октября стало известно о том, что число поcтрадавших при прорыве нескольких дамб золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае выросло до 18 человек. До этого сообщалось о 17 пострадавших.