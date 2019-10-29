В Калифорнии из-за пожаров объявлена эвакуация 200 тысяч человек

В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров проводится эвакуация ряда районов Лос-Анджелеса. Всего районы округа, охваченные огнём, покинули около 10 тысяч человек.

Спасаться пришлось и некоторым знаменитостям. Среди них голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, актёр Райан Филлипп и баскетболист Леброн Джеймс.

По оценкам экстренных служб, огонь угрожает музею Гетти. Там находится одно из самых больших художественных собраний в мире.

Всего в зоне эвакуации в Калифорнии находятся около 200 тысяч человек, для них открыты приюты. Сообщалось, что от огня пострадали двое спасателей. Сгорело более сотни зданий, в том числе старинные винодельни.

В качестве меры предосторожности отключено электричество для почти двух миллионов человек. Однако отключение электроэнергии также затронуло и вышки сотовой связи, блокировав сообщение с пострадавшими районами.

В округах Сонома и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.