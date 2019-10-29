ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию "Новой газете" и её автору

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил "Новой газете" и одному из её корреспондентов компенсацию в связи с иском, который подал к изданию бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, который возглавлял регион с 1990 по 2012 годы.

ЕСПЧ в своём решении постановил, что в отношении "Новой газеты" и её автора Георгия Бородянского нарушена статья 10 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующая свободу выражения мнения. Суд в Страсбурге обязал российские власти выплатить изданию и журналисту Бородянскому чуть более двух тысяч евро компенсации морального и материального ущерба.

Речь идёт о судебном процессе, который начался больше десяти лет назад. В 2005 году "Новая" опубликовала статью "Папа Омский, или Колокол в маске", с критикой Полежаева. Георгий Бородянский, в частности, написал об автопарке и недвижимости чиновника, а также назвал губернатора типичным представителем власти, "для коей лицедейство – не лицемерие", и обвинил его в злоупотреблении полномочиями.

Из-за этого материала Полежаев подал к газете иск о защите чести и достоинства и выиграл суд в 2007 году. Ему присудили 150 тысяч рублей, а через год суд снизил сумму до 50 тысяч.

Это был не единственный иск губернатора Полежаева к "Новой газете" и Бородянскому – чиновник также отсудил 60 тысяч рублей из-за статьи "Кредиты выдали под лица". В этом случае ЕСПЧ не нашёл признаков нарушения 10 статьи Европейской конвенции.