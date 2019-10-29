Больше половины профинансированных бюджетом фильмов никто не увидел

Больше половины фильмов, профинансированных с 2015 года Министерством культуры, не смогли привлечь зрителей в кинотеатры. У 30 картин не набралось и 1000 зрителей, у восьмидесяти – и 10 тысяч. Об этом пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на государственную базу данных продажи билетов.

Минкульт выделяет около 30 млн рублей на один проект, это безвозвратные средства. Создатели фильмов, получившие поддержку, не обязаны выпускать их в кинотеатрах, на ТВ или участвовать в фестивалях. Опрошенные "Ведомостями" продюсеры, которые получили поддержку Минкульта, но не собрали аудиторию в кинотеатрах, указывают, что снимали фестивальное кино. Об их успехах на фестивалях также не сообщается.

Больше трети российских фильмов не окупили госфинансирование, следует из данных, обнародованных правительством и Фондом кино. Из 38 фильмов, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей поддержки и больше, 14 картин собрали меньше, чем в них вложило государство.

Так, картина "Крымский мост. Сделано с любовью!", сценаристом которой была главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, а режиссером –ее муж Тигран Кеосаян, собрал в кинотеатрах 70 миллионов рублей при господдержке в 100 миллионов рублей. Среди самых ярких провалов – военный приключенческий боевик "Семь пар нечистых" от продюсера Вадима Абдрашитова и "Мосфильма", писали "Ведомости". Фильм получил от государства 119 миллионов рублей и собрал в 2018 году меньше 1 миллиона рублей.