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Возвращение имен: список бесконечен?

"Возвращение имен" в Москве, 29 октября 2019 года

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Сегодня в России проходит акция “Возвращение имен”. В Москве, у Соловецкого камня, весь день звучат имена расстрелянных в годы Большого террора. Имена читают с 10 утра до 10 вечера вот уже 13-й раз, но дойти пока удалось едва до середины списка: только в Москве были расстреляны 40 тысяч человек. Акция “Возвращение имен” проходит накануне дня памяти жертв политических репрессий - изначально имелись в виду жертвы советского террора, но преследования по политическим мотивам набирают силу и в современной России.

Сохранение исторической памяти и параллели между 1930-ми и 2010-ми сегодня обсудят председатель совета центра “Мемориал” Александр Черкасов, сотрудница молодежного “Мемориала” Екатерина Павленко, политик Андрей Пивоваров. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.

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Вы допускаете, что вас будут преследовать по политическим мотивам?

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