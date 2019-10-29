Путин открыл напротив здания МИД РФ памятник Примакову

В Москве на Смоленской площади напротив здания МИД России во вторник был открыт памятник Евгению Примакову – советскому и российскому политическому деятелю, бывшему министру иностранных дел и главе правительства России.
Открытие памятника было приурочено к 90-летию со дня рождения Примакова. Он умер в 2015 году в возрасте 85 лет.
Выступая на церемонии открытия, президент Владимир Путин сказал, что Примаков был государственным деятелем и человеком "огромного масштаба", а нынешнее поколение россиян должно "беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова". По словам Путина, он нередко советовался с Евгением Примаковым.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что Примаков "с Путиным представлял себе будущее России" и "в Путине видел спасение России и развитие России".
На церемонии также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бизнесмен Алишер Усманов, внук Примакова, депутат Госдумы от "Единой России" – тоже Евгений Примаков. Он назвал памятник, автором которого стал скульптор Георгий Франгулян, "очень хорошим, символичным".
Памятник представляет собой статую политика, окружённую четырьмя каменными обелисками, которые, по замыслу скульптора, должны олицетворять "разные профессиональные ипостаси" Примакова – науку, разведку, международные отношения и правительство.
Сегодня же стало известно, что Служба внешней разведки решила присвоить имя Примакова своей ежегодной премии в области литературы и искусства.
- Евгений Примаков родился в 1929 году, был специалистом по Ближнему Востоку и арабским странам, долгое время работал на Ближнем Востоке. С 1991 года первый директор Службы внешней разведки России, с 1996-го по 1998-й – министр иностранных дел, с сентября 1998-го по апрель 1999 года – премьер-министр.
- Развернул самолёт, на котором в марте 1999 года летел в Соединённые Штаты, в связи с началом операции НАТО против Югославии из-за кризиса в Косове. В прокремлёвских СМИ этот поступок Примакова называют "разворотом российской внешней политики" и предвестием того курса, который затем начал проводить Путин.
- После отставки возглавил политический блок "Отечество – вся Россия" на выборах в Госдуму в 1999 году, воспринимался тогда как один из главных оппонентов Кремля и Владимира Путина и претендентов на президентское кресло. Был мишенью информационных атак поддерживавших Кремль и Путина СМИ. Отказался от выдвижения в президенты после относительной неудачи блока на выборах в Госдуму. Впоследствии поддержал Владимира Путина.
- Долгие годы возглавлял Торгово-промышленную палату. В одном из последних публичных выступлений в 2014 году призывал Кремль к более сдержанной политике по отношению к Украине, в частности к отказу от военного вмешательства в Донбассе.
- Похороны Примакова прошли с государственными почестями, впервые с 1985 года – похорон Черненко – гражданская панихида по политику была организована в Колонном зале Дома союзов.
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