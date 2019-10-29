Путин открыл напротив здания МИД РФ памятник Примакову

В Москве на Смоленской площади напротив здания МИД России во вторник был открыт памятник Евгению Примакову – советскому и российскому политическому деятелю, бывшему министру иностранных дел и главе правительства России.

Открытие памятника было приурочено к 90-летию со дня рождения Примакова. Он умер в 2015 году в возрасте 85 лет.

Выступая на церемонии открытия, президент Владимир Путин сказал, что Примаков был государственным деятелем и человеком "огромного масштаба", а нынешнее поколение россиян должно "беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова". По словам Путина, он нередко советовался с Евгением Примаковым.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что Примаков "с Путиным представлял себе будущее России" и "в Путине видел спасение России и развитие России".

На церемонии также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бизнесмен Алишер Усманов, внук Примакова, депутат Госдумы от "Единой России" – тоже Евгений Примаков. Он назвал памятник, автором которого стал скульптор Георгий Франгулян, "очень хорошим, символичным".

Памятник представляет собой статую политика, окружённую четырьмя каменными обелисками, которые, по замыслу скульптора, должны олицетворять "разные профессиональные ипостаси" Примакова – науку, разведку, международные отношения и правительство.

Сегодня же стало известно, что Служба внешней разведки решила присвоить имя Примакова своей ежегодной премии в области литературы и искусства.