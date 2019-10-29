Премьер Ливана ушёл в отставку в 13-й день массовых протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири во вторник объявил о своей отставке – на фоне массовых протестов, которые уже две недели продолжаются в стране.

Выступая во вторник в Бейруте, Харири признал, что его правительство "зашло в тупик" и должно понести ответственность за ситуацию. Он призвал граждан Ливана сохранять гражданский мир и не прибегать к насилию.

Заявление премьера было сделано после того, как в столице Ливана произошли столкновения между участниками акций протеста и группой членов шиитских радикальных группировок "Амаль" и "Хезболлах", которые снесли и подожгли часть палаток, установленных на площади в центре Бейрута. Несколько человек пострадали.

Лидер "Хезболлах" Хассан Насралла в минувшую пятницу выступил с осуждением протестов.

Сегодня – тринадцатый день беспрецедентных манифестаций против политиков, которых жители Ливана обвиняют в коррупции и курсе на развал экономики. Подобных массовых гражданских акций не было в Ливане со времени гражданской войны 1975–1990 годов.

Более недели закрыты банки, перекрыты многие дороги и крупные улицы в Бейруте. В протестах участвуют жители Ливана, представляющие разные религиозные группы. Они обвиняют политиков в злоупотреблении властью и использовании государственных ресурсов для собственного обогащения.