В школы направлены рекомендации к изучению наследия Калашникова

Министерство просвещения выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения Михаила Калашникова. Создатель автоматического стрелкового оружия марки "Калашников" умер в 2013 году в возрасте 94 лет. Авторы рекомендаций отмечают, что за границей его считают "самым известным русским", сообщает "Медуза".

Всероссийский тематический урок, по замыслу Министерства просвещения, поможет воспитанию чувства патриотизма, формированию "российской идентичности школьников", а усилит интерес к службе в вооруженных силах.

Учителям на выбор предложено несколько вариантов проведения урока. Они могут ограничиться рассказом о Калашникове, предложить ученикам изучение сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия. Могут быть организованы состязания по сборке-разборке автоматов АК-47 или АК-74.