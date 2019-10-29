Представитель МО отрицает версию соцсетей о нападении в Сирии

Российские военнослужащие не попадали под обстрел в Сирии, заявил во вторник представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщает ТАСС. Центр по примирению входит в состав Министерства обороны. По словам его представителя, имя и звание которого не назвываются, информация, распространёная 29 октября в социальных сетях о якобы имевшем место обстреле, не соответствует действительности. Речь в сетевых сообщениях шла о том, что подразделения российской военной полиции были обстреляны на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы и при этом якобы двое российских военных получили ранения.

По словам представителя Центра, рядом с российскими бронированными автомобилями было взорвано неустановленное устройство, чтобы сорвать встречу военных России и Турции. Тем не менее, встреча турецких и российских представителей прошла как и планировалось. Попытки провокации на сирийско-турецкой границе оказались безуспешными, заявил, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.