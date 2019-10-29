Лейбористы предложили дать право голоса гражданам ЕС и 16-летним

Британский парламент сегодня вновь обсуждает вопрос о досрочных выборах. Премьер-министр Борис Джонсон и представители его Консервативной партии считают их единственным выходом, чтобы выйти из тупика по вопросу о Брекзите.
После провала попытки распустить парламент накануне - это предложение Джонсона не получило требуемых двух третей голосов - премьер во вторник вынес на обсуждение законопроект о проведении выборов 12 декабря.
Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин неожиданно для многих согласился на досрочные выборы - против чего выступил и ряд членов его партии.
Наряду с этим, однако, Корбин предложил две поправки, которые предусматривают предоставление права голоса для граждан других стран ЕС, постоянно живущих в Британии (их число оценивается более чем в 3 миллиона) и тем, кому исполнилось 16 лет (сейчас право голоса имеют только достигшие 18 лет).
Эти поправки неприемлемы для правительства, и если они будут поддержаны, то, как сообщают британские СМИ со ссылкой на источники, Джонсон отзовёт законопроект и откажется от досрочных выборов.
- Евросоюз накануне согласился перенести дату Брекзита с 31 октября на 31 января 2020 года. Джонсон утверждает, что до этого времени необходимо избрать новый парламент, который - в случае победы консерваторов - ратифицирует соглашение о выходе из ЕС, которое не смог ратифицировать нынешний парламент.
- Глава Евросовета Дональд Туск во вторник, сообщая о переносе даты Брекзита, написал в твиттере, что эта отсрочка может быть последней, и призвал Британию разумно распорядиться предоставленным временем.
- Премьер Джонсон заявляет, что нынешний парламент зашёл в тупик, поскольку блокирует все предложения правительства по вопросу о Брекзите, и при этом не предлагает альтернативы.
- Консерваторы утратили большинство в парламенте, однако оппозиция не спешит объявлять Джонсону вотум недоверия, поскольку у лидера лейбористов Джереми Корбина тоже нет большинства для формирования нового кабинета.