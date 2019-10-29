Суд дал Егору Жукову сутки на ознакомление с материалами дела

Басманный суд Москвы ограничил Егора Жукова - одного из обвиняемых по так называемому московскому делу - одним днём для ознакомления с материалами его уголовного дела. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Жуков начал знакомиться с материалами дела 28 октября. Ему был дан срок на это до 5 ноября. Однако вечером в понедельник следователь предложил адвокатам подписать протокол о том, что они уже ознакомились с ним. Они отказались. После этого, как рассказал "Медиазоне" один из адвокатов Жукова, следователь договорился с судьей о заседании на 29 октября об ограничении времени на ознакомление с материалами.

Жукова первоначально обвиняли в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию протеста в Москве 27 июля. Впоследствии, однако, обвинения ему переквалифицировали. Студента ВШЭ перевели из СИЗО под домашний арест. Сейчас Жукова обвиняют в призывах к экстремизму, утверждая, что они содержались в его видеоблоге.