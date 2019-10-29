Подполковник Виндман: "Украина должна быть сильной и независимой"

Высокопоставленный сотрудник Белого дома, руководитель Европейского отдела в Совете национальной безопасности США подполковник Александер Виндман во вторник дал показания в Палате представителей. Слушания проходили в рамках исследования возможностей для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.



Виндман заявил, что был встревожен содержанием телефонного разговора Трампа с президентом Украины, в котором президент США попросил Зеленского расследовать действия своего политического противника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Поэтому Виндман сообщил о причине своего беспокойства юристу Белого дома. Он объяснил конгрессменам, что сделал это, заботясь о безопасности США и подчеркнул как важно для национальной безопасности США, чтобы Украина была "сильным и независимым оплотом противостояния российской агрессии".

Украина должна быть сильным и независимым оплотом противостояния российской агрессии.

"Я понял, что если Украина начнёт расследовать подозрения к Байдену и компании "Бурисма", это скорее всего будет воспринято как игра в пользу одной стороны. И следовательно, Украина несомненно лишится двухпартиной поддержки, которую она сохраняет до сих пор. Такое развитие могло бы нанести ущерб национальной безопасности США", заявил в своих показаниях Александер Виндман.



Дональд Трамп настойчиво отметает любые обвинения в неподобающем поведении и называет действия своих оппонентов "политически мотивированными".