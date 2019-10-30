В "Вечернем Урганте" показали вырезанную шутку Поперечного

В программу "Вечерний Ургант" на Первом канале вечером 29 октября включили шутку стендап-комика Данилы Поперечного, которую вырезали из предыдущего выпуска.Упоминания сотрудников Центра "Э" в ней не оказалось.

В начале программы ведущий Иван Ургант сообщил, что Данила Поперечный написал в твиттере, что из эфира вырезали его шутку о Центре "Э" (центр противодействия экстремизму ). "Все подхватили, говорят, цензура на телевидении", — сказал Ургант и со словами, что нужно исправить случившееся, побежал на улицу и нашел кассету с шуткой Поперечного в мусорном баке.

В показанном эпизоде Данила Поперечный сказал, что люди не знают, какой силой обладает Иван Ургант: "Если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне". "А, он на "Первом"? Все хорошо. Ургант улыбается? Он согласован!", — говорит Поперечный на этих кадрах. Упоминания про Центр "Э" в эпизоде нет. "А где же про Центр "Э"? Получается, ничего здесь нет... Неси её [кассету] обратно в помойку", — сказал Ургант соведущему.

Позднее Поперечный в инстаграме назвал ситуацию с вырезанным фрагментом "нормальной" и объяснил ее тем, что эфир "не резиновый". По его словам, он просто хотел, чтобы зрители знали, какой кусочек не вошел, а не то что "Вырезали! Цензура "Первого канала"! Ургант, объяснись", - сказал Поперечный.

В разговоре с "Фонтанкой" Иван Ургант усмехнулся и уклонился от прямого ответа на вопрос, были ли вырезаны слова артиста.