Губернатор Иркутской области подал пять исков к СМИ

Пять исков к средствам массовой информации подал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом со ссылкой на картотеку Кировского районного суда пишет издание "Ирсити".

В исковых заявлениях от сентября и октября 2019 года Сергей Левченко требует "как частное лицо" защитить его честь, достоинство и деловую репутацию от издательств "Восточно-Сибирская правда", "Тысяча вольт" (выпускает газету "Московский комсомолец"), и "Рамина" (одним из учредителей является основатель издания "Бабр" Дмитрий Таевский). В пресс-службе правительства области эту информацию прокомментировать отказались "до вынесения решений суда".

Накануне аппарат губернатора и правительства Иркутской области заявили в прокуратуру на издание "Бабр", обвинив СМИ в неуважении к органам госвласти, как федеральной, так и региональной. В жалобе на имя прокурора Иркутской области Александра Воронина чиновники области сообщили, что на babr24.com регулярно публикуют статьи с недостоверной информацией, "оскорбляющей действующую федеральную власть, правоохранительные органы Иркутской области и Российской Федерации".

Владелец и редактор СМИ Дмитрий Таевский заявил, что никаких предупреждений, угроз и просьб редакция не получала, а иск в суд Левченко подал как частное лицо за то, что "Бабр" подробно освещал его поездку в Австрию.