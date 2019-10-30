Университет снимал отпечатки пальцев у детей без согласия родителей

Сотрудники корпоративного университета "Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование с помощью дерматоглифики проводится для выявления особенностей и склонностей детей . При этом комиссия Российской академии наук еще в 2016 году признала такие тестирования лженаучными.

Как рассказала мама ученика гимназии №2 Красногорска Наталья Кан, отпечатки пальцев у детей снимали на уроке технологии. Школьников сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук, а затем просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Через 20 минут сын Натальи получил краткие результаты исследования, в которых говорилось о его небывалых ораторских способностях. Полную версию результатов обследования на 17 листах предлагалось получить за дополнительную плату. Эту информацию подтвердила мать другого ученика. Также выяснилось, что не знала о проводимом исследовании и классный руководитель.

Директор гимназии Ирина Штейнберг настаивает на том, что у детей не снимали отпечатки, а лишь "сканировали узор пальца". При этом на сайте Genetic-test сообщается, что тестирование проводится на оборудовании для снятия отпечатков пальцев.

Сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних возможен только с письменного согласия их законных представителей.

В Роскомнадзоре заявили, что проводят проверку и в случае, если, факты сбора дактилоскопической информации подтвердятся, намерены принять меры. В прошлом году, по данным издания, университет "Синергия" собирал биометрические данные школьников в Карелии.