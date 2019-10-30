В списках "Мемориала" 305 фамилий политзаключенных в России

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, правозащитный центр "Мемориал" публикует списки политзаключённых современной России. Сегодня в этих заведомо неполных списках 305 фамилий. Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России существенно больше, отмечают правозащитники.

За прошедший год списки пополнили 168 новых имён. Среди них девять узников "московского дела",обвиняемые в организации мирного протеста в Ингушетии, обвиняемые по делу "Сети" , осуждённые по московскому делу "Артподготовки". А также дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиева, активисты Евгений Куракин, Азат Мифтахов, осужденный по "дадинской статье" Константин Котов, отмечается в заявлении "Мемориала".

Имена 142 человек были внесены в список преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. В их числе мирные мусульмане, обвиняемые в участии в объявленной террористической организации "Хизб ут-Тахрир ", а также свидетели Иеговы. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны.

За последний год 57 политзаключенных по разным основаниям вышли на свободу. Среди них часть обвиняемых по "московскому делу", украинские военные моряки, режиссёр Олег Сенцов, чеченский правозащитник Оюб Титиев. Правозащитники уверены, что в судьбах многих из освобождённых позитивную роль сыграла солидарность с ними как внутри России, так и на международном уровне.

Правозащитный центр "Мемориал" требует от российских властей немедленно освободить всех политзаключенных в России, а всех разделяющих это требование призывает к их поддержке.