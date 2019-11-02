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Культ личности

Библиотекарь всея Интернет-Руси. Максим Мошков. Эфир в 20:05

Деятель Рунета, создатель "Библиотеки Мошкова" Максим Мошков

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В гостях у Леонида Велехова программист Максим Мошков

В студии – один из пионеров Рунета, 25 лет назад создавший первую в России электронную библиотеку.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 2 ноября 2019 года в 20.05

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