Библиотекарь всея Интернет-Руси. Максим Мошков. Эфир в 20:05

В студии – один из пионеров Рунета, 25 лет назад создавший первую в России электронную библиотеку.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 2 ноября 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова программист Максим Мошков
В студии – один из пионеров Рунета, 25 лет назад создавший первую в России электронную библиотеку.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 2 ноября 2019 года в 20.05
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