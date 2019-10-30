Верховный суд России запретил выдавать правоохранительным органам даже по решению судов данные по амнистии капитала. Речь идёт о сведениях об имуществе и счетах за границей, которые предприниматели добровольно задекларировали по принятому в 2015 году закону.

Разъяснение Президиума Верховного суда так же вводят категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы, — сообщает "Интерфакс". Позднее это будет зафиксировано в постановлении суда.

Вопрос об использовании данных из амнистии капитала возник после уголовного дела против Совладельца порта на берегу Финского залива, предпринимателя Валерия Израйлита. ФСБ использовала его декларацию в качестве доказательства вины в одном из уголовном дел. При этом объявляя об амнистии в 2014 году, Путин обещал предпринимателям, что добровольно задекларированные ими данные не будут использоваться следственными органами.

В ФСБ считают, что это обещание и соответствующий ему пункт закона касаются только налоговых дел. Обвинение же использует декларацию в деле о выводе средств за границу. В октябре стало известно, что Верховный суд России не нашел нарушений в действиях спецслужбы.

К июню 2019 года бизнесмены подали 19 000 деклараций на амнистию капитала, сообщают "Ведомости" со ссылкой на министерство финансов. Однако уже после первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать спецдекларации иссякло, говорил газете один из экспертов.