Дипмиссии Израиля приостановили работу по всему миру

Посольства и консульства Израиля по всему миру приостановили работу. Диппредставительства прекращают предоставлять услуги и закрывают вход в свои миссии. Об этом говорится на сайте израильского МИДа. Забастовка вызвана разногласиями с министерством финансов страны.

О приостановке работы уже сообщили дипмиссии Израиля в США, Канаде и на Украине. Посольство Израиля в России заявило, что их обязали их соблюдать новые указания, которые нарушают порядок, "существующий уже несколько десятилетий". Там выразили надежду, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время.

Сотрудники МИД объявили забастовку из-за решения Минфина изменить порядок размещения расходов дипломатов и военных атташе за рубежом. По данным израильских СМИ, Минфин хочет применить новые правила отчётности задним числом. В результате сотрудники дипмиссий должны будут возместить тысячи долларов в госбюджет.

Всего Израиль имеет по всему миру 69 посольств, 23 консульства и пять спецмиссий, включая представителя в ООН.