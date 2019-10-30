Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу страны. Проект задуман с целью доставки газа по дну Балтийского моря из России в Германию. В проекте, помимо России и Германии, участвуют Финляндия и Швеция. Они уже выдали свои разрешения на строительство. Дания была последней страной, от которой ожидали решения на прокладку газопровода.

Газопровод "Северный поток – 2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.

Многие страны Евросоюза и США ктитиковали проект. В Брюсселе считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС. Президент США Дональд Трамп критиковал Германию за сотрудничество с Россией в рамках строительства газопровода. Альтернативой для Берлина может стать сжиженный природный газ из Соединённых Штатов, считает Трамп.

Москва утверждает, что "Северный поток – 2" носит исключительно экономический характер.