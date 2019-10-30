В Архангельске на пикете в день памяти жертв политических репрессий рядом со зданием ФСБ задержали руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Юрия Щербачёва. Об этом сообщило издание "Северо-Запад. МБХ медиа".

Щербачёва задержал полицейский по фамилии Огорелков. По его словам, одиночные пикеты не были согласованы.

"Вы организовали и пригласили всех собравшихся в интернете, на вашей странице ВКонтакте. В соответствии с 54 ФЗ гражданин не может организовывать акцию, если он два и более раз привлекался к ответственности по ст. 20.2. По достоверной информации, вы привлекались по этой статье неоднократно", – цитирует Огорелкова "МБХ".

Щербачёва увели в полицейскую машину. Получить его комментарий оперативно не удалось. Всего в акции принимали участие три человека.

В России 30 октября проходят акции памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идёт как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.