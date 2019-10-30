Украина ввела спецрежим в зоне конфликта на территории Донбасса

Украина ввела специальный режим в зоне вооружённого конфликта на территории Донбасса. Он частично ограничивает права граждан и расширяет полномочия украинских военнослужащих.

Местным жителям, в частности, запрещается въезжать или выезжать из зоны проведения операции украинских войск. Запрещается также "посещать лесные массивы", проводить фото- и видеосъемку, а также "хранить, использовать или перемещать" любое оружие, в том числе зарегистрированное. Кроме этого, запрещены полёты беспилотных и легкомоторных летательных аппаратов, а также использование любых радиостанций в транспортных средствах.

Украинские военнослужащие при это получают право на применение оружия против "лиц, совершивших или совершающих правонарушения", проверять документы у населения, досматривать личные вещи местных жителей, в случае служебной необходимости использовать их транспорт, а также занимать их дома и другие помещения.

С чем связано введение режима "Жёлтый", не сообщается. Он начал действовать ещё 28 октября, но официально командование украинских войск сообщило о нём только сегодня.

Ранее стало известно, что в поселке Золотое на востоке Украины началось разведение сил сторон конфликта. Ожидается, что процесс займёт месяц. Отвод вооружений – следствие договорённостей трёхсторонней контактной группы. Москва называла разведение сил условием для нового саммита в нормандском формате, проведения которого добивается Украина.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал усилия, направленные на разведение сил в Золотом. Он заявил об этом в среду на брифинге с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. Столтенберг отметил, что НАТО стремится к исключительно дипломатическому решению конфликта на востоке Украины.