Путин заявил о процветающих отношениях с Венгрией

Россия и Венгрия каждый год проводят встречу на высшем уровне, чтобы каждый год двигаться вперед – заявил Виктор Орбан на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным в Будапеште. Он отметил, что 2018 год был первым с момента введения антироссийских санкций, когда торговый оборот между Россией и Венгрией снова вырос.

По словам Виктора Орбана, "венгры всегда жили в треугольнике Берлин-Москва-Стамбул. Венгрия – член НАТО и Евросоюза, но это не исключает политического сотрудничества с Россией", – заключил венгерский премьер. "Это сотрудничество в сфере миграции, защиты гонимых христиан, стабилизации ближневосточного региона", – перечислил Виктор Орбан.

Российская и венгерская стороны подписали восемь соглашений в социальной, энергетической сфере и сфере здравоохранения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также провел переговоры с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером о поставках газа в Венгрию. По словам министра, впервые в истории венгерские газовые хранилища заполнены, и можно спокойно начинать переговоры о поставках на следующий год.

По словам Владимира Путина, на двусторонних переговорах зашла речь о строительстве новых блоков атомной электростанции Пакш, о нормализации отношений России с Евросоюзом, модернизации будапештского метро и урегулировании вооруженного конфликта в Сирии, а также на востоке Украины.

На вопрос венгерского журналиста о том, из каких соображений Венгрия наложило вето на заявление НАТО относительно Украины, Виктор Орбан ответил, что венгерское меньшинство на Украине подвержено дискриминации и угрозам, в этом заключается конфликт. Он подчеркнул, что венгеро-украинские отношения нужно рассматривать отдельно от российско-украинских.

В день визита российского президента в Будапешт в венгерской столице прошло несколько акций оппозиции. На одной из площадей города партия "Диалог" повесила плакат с фотографиями Путина, Эрдогана и Орбана и надписью "диктаторы", а на другой площади партия "зеленых" LMP вышла с лозунгом "Остановите Пакш!". Её активисты, переодетые в костюмы ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выступали за приостановление проекта строительства новых блоков атомной электростанции Пакш. Они также составили список тем, которые, по их мнению, должен обсудить с Путиным венгерский премьер. Это, в частности, оккупация Крыма, соблюдение прав представителей ЛГБТ-сообщества в России и покушения на российскую оппозицию.

Ранее в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратил внимание на то, что критика российско-венгерских отношений это, по его мнению, ни что иное как лицемерие. "Например, сейчас критика вокруг строительства атомной электростанции Пакш гораздо тише, чем раньше, с тех пор, как французские, немецкие и американские фирмы участвуют в строительстве", заявил министр.

Согласно недавнему опросу центра "Незёпонт", 43 процента венгров позитивно относится к России, в то время как 36% – негативно. Относительное большинство, 34% венгров поддерживают неизменный уровень политических отношений с Россией. Это средний показатель среди 10 стран Центральной Европы, в которых было проведено исследование.