Полиция пришла с обыском в офис "Мемориала" в Перми

В Перми полиция пришла с обысками в офис краевого отделения международного общества "Мемориал" и домой к его руководителю Роберту Латыпову. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На обыск выехал сотрудничающий с "Агорой" адвокат. По его требованию сотрудники Центра "Э", МВД и Следственного комитета прекратили обыск, так как в постановлении указаны другие адреса.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев. Речь идёт об экспедиции "Мемориала", сотрудники которого вместе с волонтёрами собирались благоустроить памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор. В связи с очисткой памятника от насаждений возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе Минприроды оштрафовало пермский "Мемориал" на 200 тысяч рублей, а Латыпова — на 50 тысяч рублей. В министерстве посчитали, что участники общества в ходе экспедиции самовольно заняли лесные участки.