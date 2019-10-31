Пентагон опубликовал видео операции против аль-Багдади

Минобороны США в среду опубликовало первые снимки и видеокадры рейда американского спецназа в Сирии, в результате которого был убит Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки "Исламское государство".

На рассекреченных черно-белых кадрах аэрофотосъемки видно, как силы американского спецназа приближаются к комплексу, в котором, как утверждается, скрывался аль-Багдади, а самолеты ВВС США ведут огонь по находящимся неподалеку джихадистам. На видео также наблюдается столб черного дыма, поднимающийся с земли после того, как здание, внутри которого находился лидер исламистов, попала бомба.

США приняли решение полностью разрушить здание, чтобы впоследствии оно не стало памятным местом, пояснил в беседе с журналистами генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

Американские военные предостерегли исламистов от попыток совершить "акт возмездия" за смерть аль-Багдади.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил об операции против Абу Бакра аль-Багдади, в результате которой он подорвал себя и находившихся с ним нескольких детей. Операция проводилась в сирийской провинции Идлиб, в ней участвовали наземные и воздушные силы. Российское Минобороны в ответ заявило, что не располагает точными данными об убийстве лидера "Исламского государства".