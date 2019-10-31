Украинские СМИ сообщили, что Чехия признала Крым российским. Это не так

В нескольких СМИ и блогах, главным образом украинских, накануне появились сообщения о том, что президент Чехии Милош Земан признал аннексированный Крым российской территорией.

28 октября Чехия отмечала День образования независимой Чехословакии. По традиции в этот день президент Чехии устраивает приём, на который зовут сотни гостей. Приглашениями занимается аппарат президента.

В этом году среди приглашённых на приёме в Пражском Граде оказались члены прокремлёвского крымскотатарского движения "Единство Крыма" из Симферополя. Они сфотографировались с присутствующими гостями, в частности, с премьер-министром Чехиии Андреем Бабишем. Затем на сайте организации было опубликовано сообщение о приёме в Праге с комментарием, что президент Земан "признал Республику Крым частью Российской Федерации".

На запись прокремлёвских активистов обратило внимание чешское издание DenikN. Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента Иржи Овчачеку. Он не стал комментировать утверждения активистов, вступив с журналистами, с которыми у него давно натянутые отношения, в перепалку. В четверг в комментарии для ČTK он, однако, отметил, что, по мнению Земана, аннексия Крыма Россией прошла в противоречии с нормами международного права.

Таким образом, сообщения о признании Земаном аннексии Крыма базировались только на факте приглашения прокремлёвских активистов на приём вместе с сотнями других гостей и на их собственном заявлении. Никаких официальных заявлений о таком признании ни Земан, ни его пресс-секретарь не делали.

Сайт Novinky.cz напоминает, что Чехия официально не признает российскую юрисдикцию Крыма. Ранее Земан назвал аннексию полуострова "свершившимся фактом", уточнив, что это не означает признания легитимности действий России.

Посольство Украины в Праге выразило протест в связи с приглашением прокремлёвских активистов и сообщило, что случившееся является попыткой помешать развитию украинско-чешских отношений.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".