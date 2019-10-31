Мэр: Краснотурьинск лишили денег из-за плохой поддержки Шипулина

Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов заявил, что город лишили 300 миллионов рублей из областного бюджета из-за плохой поддержки на выборах 8 сентября кандидата от "Единой России", бывшего биатлониста Антона Шипулина. Видеозаписи выступления мэра опубликованы на YouTube-канале "Вечерний Краснотурьинск", расшифровка выложена на сайте издания.

На довыборах депутатов Госдумы Шипулина поддержали около 40 процентов избирателей Краснотурьинска. По количеству отданных за спортсмена голосов город занял четвёртое место в регионе. По этой причине, как считает мэр Краснотурьинска, город получит из областного бюджета только 5 процентов от необходимого финансирования – 68 миллионов рублей из 368, которые они запрашивали. "Я понимаю, что была хорошая погода, что все копали картошку. Но вот мы и покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год", – сказал Устинов.

"Можно по-разному относиться к партии власти и её депутатам, — добавил Устинов, но на сегодняшний момент именно они составляют большинство в Госдуме и региональных парламентах и распределяют финансы". "Если власть просит нас – поддержите нашего депутата, давайте будем поддерживать", - попросил мэр, напомнив о предстоящих майских выборах в законодательное собрание Свердловской области..

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что "это личное мнение Александра Устинова", которое тот выразил публично. По его словам, связи между результатами голосования и финансированием нет. "В области очень много заявок на финансирование, много разных проектов, поэтому на всех финансов по понятным причинам не хватает", — сказал вице-губернатор.