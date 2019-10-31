Москва потратит 210 миллионов рублей на новую транспортную стратегию

Новую программу развития транспортного комплекса Москвы на 2019–2023 годы и на период до 2040 годы разработает российский офис консалтинговой компании McKinsey. Ее дочерняя структура "Маккинзи и компания Сиайэс" оказалась единственным участником тендера, итоги которого были подведены 22 октября: фирма предложила подготовить стратегию за стартовые 210 миллионов рублей.

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 году. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт. По замыслу властей люди должны добираться на общественном транспорте быстрее, чем на личном. Для этого они собирались строить метро, обновлять транспортный парк, внедрять интеллектуальную транспортную систему, выделять полосы для общественного транспорта.

В городе почти ликвидировали хаотичную парковку, были введены высокие штрафы за неоплату парковки, к концу 2017 года были созданы 290 км выделенных полос. В презентации департамента транспорта, размещенной на transport.mos.ru, указано, что ключевые показатели действующей стратегии выполнены почти на 100%. Москва, стабильно занимавшая в рейтинге голландской TomTom 1-е место по пробкам, в 2014 году переместилась на четвертое место, а по итогам 2015 года на несколько лет выбыла из топ-10 самых загруженных городов. Но последние годы улучшений нет, а загруженность дорог растет, указывает консультант мэрии.

В техническом задании «Мостранспроекта» указано, что работы будут выполнены в два этапа за 160 дней. McKinsey предстоит проанализировать ситуацию в городе (транспортную, социально-экономическую), изучить развитие транспорта в мегаполисах, определить узкие места и основные проблемы транспортной инфраструктуры.

Приоритеты программы заказчик уже определил: увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности пассажирского и грузового автотранспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), развитие метро, организация многоуровневых паркингов по системе перехватывающих парковок и анализ возможности применять новые технологии.