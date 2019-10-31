Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) Российской академии наук Николай Колачевский после обысков в среду в здании научно-исследовательского центра и у него дома был отпущен под подписку о невыезде. Как сообщил Колачевский ТАСС, статус у него пока неопределённый – "то ли свидетель, то ли обвиняемый, то ли причастный к делу". В четверг вечером он вновь вызван на допрос в Следственный комитет.

Накануне директор ФИАН сообщил журналистам, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. По его словам, на выходе из подъезда его задержала группа людей в масках с автоматами и отвезла в институт. В течение шести часов сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ вели с ним беседу. Был проведен обыск в институте, а затем по его месту жительства. Всего, по его словам, в мероприятиях в ФИАН участвовали порядка 30 человек - "пара автобусов автоматчиков".

Позже в интервью "Интерфаксу" Колачевский рассказал, что следственные действия, как он понял из ордера на обыск,связаны с поставкой в Германию оптических элементов фирмой, которая арендовала помещение в ФИАН. Речь идёт о компании "Триоптикс". Ранее на таможне были задержаны два оптических окошка (размером с крышку небольшой кастрюли), стоимость которых, как полагает Колачевский, от 50 до 100 тысяч рублей.

По словам директора ФИАН, ему сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести" эти две стекляшки", однако то, что происходило вчера в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру. Имиджу института нанесен огромный ущерб, считает он. Кабинет-музей директора, в котором работали академики Скобельцын, Басов, Келдыш, Крохин и Месяц, был впервые перевернут вверх дном "вежливыми людьми" в целях "отыскания и изъятия предметов, ценностей и информации, добытых преступным путем", - сказал Николай Колачевский.

Колачевский — член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он возглавляет Физический институт РАН с 2015 года.