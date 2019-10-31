Генсек НАТО и президент Украины провели переговоры в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Выступая перед прессой, Столтенберг заявил, что видит Украину надежным партнёром НАТО. Генеральный секретарь также одобрил действия Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе. Военный союз полностью поддерживает территориальную целостность Украины и призывает Россию прекратить военную поддержку сепаратистов, вернуть захваченные в Чёрном море корабли и предоставить доступ украинским судам в порты Азовского моря, подчеркнул Столтенберг.



Помимо прочего, НАТО выделит Украине 40 миллионов евро, в частности, на поддержку систем кибербезопасности и медицинскую реабилитацию военных.



Одной из важнейших задач Украины на пути к вступлению в НАТО является борьба с коррупцией, подчеркнул Столтенберг.



В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Донбассе и ожидаемую встречу "нормандской четверки" с участием Украины, Германии, России и Франции. Украинский президент напомнил, что в регионе продолжается разведение вооружений на линии соприкосновения. Встреча "нормандской четверки" состоится, если обе стороны конфликта будут придерживаться достигнутых договорённостей при соблюдении "режима тишины".



По словам Зеленского, разведение сил на третьем участке в Донбассе - около села Петровское должно начаться 4 ноября. Россия ранее называла разведение условием проведения саммита четырёх стран.



Комментируя строительство газопровода "Северный поток - 2", Зеленский подчеркнул, что проект является не только энергетическим, но и геополитическим. По мнению украинского президента, прокладка газопровода по дну Балтийского моря усиливает позиции России и ослабляет Европу. Однако Киев был готов к тому, что строительство будет одобрено европейскими странами.



Зеленский подтвердил, что Украина заинтересована в получении Плана действий по вступлению в НАТО.