В Японии сгорел 500-летний замок из списка наследия ЮНЕСКО

На японском острове Окинава произошёл пожар в замке Сюри, входящем в список наследия ЮНЕСКО, сообщает агентство "Киодо Цусин". Огонь почти полностью уничтожил деревянное здание. При тушении пострадал один пожарный.

В тушении участвовали более ста человек, но им мешал сильный ветер. Причина возгорания пока неизвестна. Перед пожаром сотрудники замка готовились к праздничным мероприятиям приводящегося там культурного фестиваля. Как сообщает канал NKH, здание не было защищено современными противопожарными средствами, так как реконструировалось десятилетиями назад.

Замок Сюри был построен, предположительно, в XIV или XV веке и служил резиденцией монархов государства Рюкю. Согласно официальному туристическому порталу Окинавы, здание трижды сгорало во время династии Рюкю и было полностью уничтожено во время Второй мировой войны.

Здание было отстроено заново в 1992 году. В 2000 оно было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.