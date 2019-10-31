В 54 регионах России сократилось число врачей

В 54 из 85 регионов России сократилось число врачей, пишет РБК со ссылкой на справку Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах. В Бурятии число врачей упало на 59%, в Новосибирской области — на 58%. Кроме этого, в пятерку регионов-лидеров по оттоку врачей попали Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области, а также Якутия (сокращение на 17,2%).

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату. "Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные", — заявила министр.

В 31 регионе России врачей стало больше. Самый ощутимый приток специалистов наблюдался в Хакасии — на 313%, Омская область показала прирост на 303%.

Минздравы Бурятии и Новосибирской области заявили, что приведенные данные не верны. Цифры в материале издания не совпадают с официальной статистикой. Данные Росстата свидетельствуют о том, что число врачей в Бурятии, Кемеровской и Омской областях за год незначительно сократилось, а в Новосибирской области и Якутии незначительно выросло.

По "майским указам" 2012 года, которые подписал президент Владимир Путин, врачи должны зарабатывать 200% от средней зарплаты в своем регионе. По данным Росстата за январь-июнь 2019 года, "майские указы" по зарплате врачей не выполняли 24 региона. При этом в среднем по стране врачи зарабатывали 198% от средней зарплаты в своем регионе.

На совещании с Путиным министр Скворцова сообщала, что Минздрав совместно с Минтрудом готовит законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда. По данным ведомства, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты.