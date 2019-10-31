В Нарьян-Маре устроили стихийный мемориал у детского сада, где в четверг был убит шестилетний мальчик. Жители города несут к месту трагедии свечи, цветы и игрушки. С родителями погибшего ребенка работают психологи, заявила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова. По её словам, все расходы на похороны власти региона берут на себя.

31 октября во время тихого часа в детском саду "Сказка" на его территорию проник вооруженный ножом мужчина. Охрана пропустила его, возможно, приняв его за одного из родителей. Поднявшись на второй этаж, он убил шестилетнего мальчика. Полиция задержала убийцу на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. На допросе он заявил, что совершить убийство ему приказали "голоса в голове". По данным СМИ, мужчина состоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

По факту убийства возбуждены уголовные дела по статье об убийстве малолетнего, а также по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В Госдуме России заявили, что ускорят работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям после убийства ребенка в Нарьян-Маре.