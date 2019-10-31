В Туркмении после вызова в полицию исчез 24-летний Касымберди Гараев, который стал первым гомосексуалом в стране, открыто обратившемся в СМИ из-за нетерпимости к представителям ЛГБТ-сообщества. Как сообщает Радио Азатлык, Гараев, возможно, арестован, и может находиться в опасности – в Туркмении гомосексуализм до сих пор уголовно преследуется.

Молодого человека вызвали в полицию 24 октября, через несколько дней после публикации о нём на сайте Радио Азатлык. В статье имя Гараева было изменено. Сообщался только его возраст и то, что он врач-онколог. После вызова в полицию связь с ним пропала. По информации журналистов, из-за публикации органы безопасности Туркмении проверяли всех молодых врачей, кто мог бы подходить по описанию к человеку, который общался с Радио Азатлык.

В интервью изданию Гараев рассказал, в частности, что его дядя работает в службе охраны президента Туркмении. Несмотря на то, что эта деталь также могла привести к его выявлению со стороны туркменских правоохранительных органов, он посчитал, что об этом важно рассказать. Гараев также рассказал, что в прошлом году после возвращения с учёбы из Белоруссии он по интернету познакомился с парнем. Но когда они договорились встретиться, оказалось, что это была ловушка полиции. Его задержали и отвезли в полицию. Тогда за ним приехали его отец и дядя и смогли его вызволить, иначе Касымберди грозило уголовное наказание.

Радио Азатлык отмечает, что за этот год журналисты издания получили уже несколько сообщений о насилии и жестоком обращении с представителями ЛГБТ сообщества в стране. Издание также пишет о случаях, когда людей задерживали по политическим мотивам, и после этого членов их семей переселяли из их места проживания, чтобы никто не мог их найти. Так Радио Азатлык стало известно, что семья Гараева переехала из дома в Ашхабаде. Пока остаётся неясным, уехала ли семья по своей воле или их заставили переселиться.

Сам молодой человек 13 октября записал видеообращение к своим близким на тот случай если с ним случится беда.