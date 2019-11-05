Зеленский, добровольцы и разведение войск. Эфир в 20:30

Удастся ли украинскому президенту найти общий язык с оппонентами его курса? Гости Виталия Портникова - Виталий Дейнега, основатель фонда «Вернись живым», и Антон Швец, лидер партии «Демократична Сокира». Эфир в 20:30.
Конфликт или диалог?
Удастся ли украинскому президенту найти общий язык с оппонентами его курса? Гости Виталия Портникова - Виталий Дейнега, основатель фонда «Вернись живым», и Антон Швец, лидер партии «Демократична Сокира». Эфир в 20:30.
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