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Дороги к свободе

Зеленский, добровольцы и разведение войск. Эфир в 20:30

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Конфликт или диалог?

Удастся ли украинскому президенту найти общий язык с оппонентами его курса? Гости Виталия Портникова - Виталий Дейнега, основатель фонда «Вернись живым», и Антон Швец, лидер партии «Демократична Сокира». Эфир в 20:30.

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