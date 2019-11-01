В Киселёвске застрелен бывший мэр города Сергей Лаврентьев

В Киселёвске Кемеровской области минувшей ночью в перестрелке убит бывший мэр города Сергей Лаврентьев. Его нашли мертвым на участке собственного дома, рядом с ним обнаружили тело одного из предполагаемых нападавших.



По данным источника портала VSE42 в правоохранительных органах региона, на месте инцидента валялись десятки стреляных гильз от пистолета, состоящего на вооружении спецслужб. В частности, речь идет о пистолете-пулемете "Кедр" и охотничьем оружии. По словам очевидцев, после перестрелки от дома бывшего чиновника отъехали как минимум 5 машин. Пять человек уже объявлены в розыск.

В Следственном комитете региона заявили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство двух лиц".

По версии следствия, в вечером 31 октября жена Лаврентьева заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Бывший чиновник, взяв охотничье ружье, вышел из дома, после чего Лаврентьева услышала несколько выстрелов, а когда всё утихло, она вышла во двор и обнаружила тело мужа с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины. В ведомстве отметили, что мотивы убийства пока не установлены.





По данным местных журналистов, одна из версий убийства – "бизнес-интересы". В Следственном комитете рассматривают версию разбойного нападения.



Сергей Лаврентьев возглавлял Киселевск с 2003 по 2018 годы. Был членом партии "Единая Россия".