Трамп с женой "переехали" из Нью-Йорка во Флориду

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и его супруга Мелания сменили своё основное место жительства и, следовательно, налоговую резиденцию с Нью-Йорка на Флориду. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы окружного суда города Палм-Бич во Флориде.

С Манхэттена в Нью-Йорке Трамп с женой в конце сентября официально переехали в принадлежащий Трампу гольф-клуб Мар-а-Лаго, где президент часто проводит выходные.

С 1983 года основным местом жительства Трампа считалась "Башня Трампа" в Нью-Йорке. Журналисты, однако, подсчитали, что там он проводит гораздо меньше времени, чем во Флориде.

Комментаторы называют главной причиной "переезда" президента налоговые соображения. Во Флориде, в частности, нет взимаемого штатом подоходного налога или налога на наследование.

Кроме того, Трамп и его Республиканская партия заметно уступают демократам в популярности в Нью-Йорке. Президент также обвиняет местных чиновников в предвзятости, он критиковал и решение нью-йоркского прокурора, который обязал его предоставить Конгрессу налоговые декларации (этот вопрос сейчас решается в судах ).

Трамп написал в твиттере, что всегда будет ценить Нью-Йорк и его жителей, однако отметил: "к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу городу миллионы долларов местных и региональных налогов, политические лидеры города и штата плохо обошлись со мной. С немногими обходились хуже", — написал он, отметив, что хотел бы в ближайшие 5 лет проводить большую часть времени по адресу Пенсильвания Авеню, 1600. По этому адресу расположен Белый Дом.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отреагировал на "отъезд" Трампа так: "Скатертью дорога. Правда, на самом деле Дональд Трамп не платил здесь никаких налогов... Флорида, забирайте его, он ваш".