В Омске к приезду Путина допрашивают активистов и вешают баннеры

Власти Омска готовятся к визиту президента России Владимира Путина. Вместе с главой республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым они прибудут в город через неделю на Форум межрегионального сотрудничества. В преддверии визита руководителей государств, для "беседы" в полицию начали вызывать гражданских активистов.



К матери и сестре основателя омского отделения "Левого фронта" Евгения Рукгаберга накануне приходили сотрудники МВД. Полицейские спрашивали, как активист "намерен встречать президента", рассказал Рукгаберг "Сибирь. МБХ медиа". Представители ведомства намекнули его родным, что "если что-то пойдет не так, то его могут и задержать, а там кто знает, как все сложится". Полицейские также сообщили, что обнаружили на странице Рукгаберга в соцсети посты, которые якобы негативно оценивают власть. Аналогичные беседы сотрудники МВД проводили еще как минимум с тремя сторонниками Навального в Омске.

Подготовку к официальному визиту продолжают и коммунальные службы города. На фасадах нескольких зданий в центре Омска появились баннеры с напечатанными окнами и балконами. Растяжками завесили несколько недостроенных и обветшалых зданий, сообщает "НГС55". По мнению жителей, таким образом чиновники хотят навести порядок в городе к приезду президента.



Местные коммунисты заявили, что в день визита президента намерены провести шествие и митинг у памятника Ленину. Так они намерены отметить 7 ноября. Чиновники уже согласовали маршрут для участников акции, однако он сильно отличается от того, к которому привыкли сторонники КПРФ. По центральным улицам они пройти не смогут.