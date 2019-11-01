Генерала милиции в отставке задержали за подготовку заказного убийства

В Ставропольском крае по подозрению в подготовке заказного убийства задержали отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

После отставки в 2010 году Туривненко стал директором санатория "Солнечный" в Кисловодске. По версии следствия, он решил организовать убийство жены своего умершего брата, доли которого в фирмах перешли по наследству его сыну – племяннику Туривненко. По данным СК, отставной генерал хотел завладеть собственностью этих компаний и опасался, что "женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного".

Совершить убийство за 1 миллион рублей он предложил своему знакомому, который и сообщил об этом в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство женщины в Санкт-Петербурге, а в качестве доказательств представили Туривненко фотографии. Задержали генерала при передаче денег "киллеру".

Уголовное дело возбуждено по статье "Приготовление к совершению убийства по найму".