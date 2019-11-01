Президент РСЕ/РС: в Таджикистане препятствуют работе журналистов

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай направил письмо министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Аслову, в котором подверг критике решение внешнеполитического ведомства страны отказать в аккредитации некоторым журналистам Радио Озоди - Таджикской службы Радио Свобода - и предоставить другим сотрудникам только частичную аккредитацию. Он назвал такие действия "препятствованием миссии организации в Таджикистане".



Власти Таджикистана накануне, за день до истечения срока аккредитации 9 журналистов Радио Озоди, продлили её только для семерых, причём для шестерых только на шесть месяцев и для одного журналиста - на три. Частичные разрешения противоречат законам Таджикистана, которые требуют продления на год, отмечает Джейми Флай.



Кроме того, одиннадцати журналистам и сотрудникам Радио Озоди сейчас запрещено работать в Таджикистане, поскольку они не получили аккредитацию в МИД страны.



Президент медиакорпорации подчеркнул, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода не поддастся давлению в освещении событий в Таджикистане, и призвал МИД Таджикистана немедленно аккредитовать всех журналистов Радио Озоди и разрешить им выполнять свою работу.



Ранее четверо сенаторов США в обращении на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона выразили обеспокоенность тем, что уполномоченные органы не предоставляют аккредитацию сотрудникам Радио Озоди, и этот факт "может отразиться на устойчивости таджикско-американских отношений". С призывом аккредитовать журналистов выступили в Конгрессе США, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. В конце августа 2019 года Джейми Флай встретился с министром Асловым и призвал Душанбе аккредитовать журналистов, отметив, что "информированные граждане, имеющие доступ к широкому кругу источников новостей и информации, отвечают долгосрочным интересам таджикского общества и безопасности".



Радио Озоди является одним из немногих источников независимых новостей в стране, которые дают альтернативную государственным СМИ точку зрения. Радио Озоди имеет самый популярный в Таджикистане канал YouTube и страницу Facebook.