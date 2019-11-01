Трамп призвал Фараджа и Джонсона к предвыборному альянсу за Брекзит

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании консерватора Бориса Джонсона и лидера Партии Брекзита Найджела Фараджа объединить силы на парламентских выборах 12 декабря. В таком случае, по мнению Трампа, сторонники Брекзита стали бы на выборах "неостановимой силой", которая обеспечила бы выход Британии из ЕС на выгодных условиях.
Трамп в четверг выступил в эфире британского радио LBC в программе, которую ведёт Фарадж. Президент США похвалил Фараджа за его бескомпромиссную позицию по Брекзиту и подверг критике ряд аспектов соглашения о выходе из ЕС, заключённого Джонсоном. По словам президента США, он предпочёл бы, чтобы Британия получила после Брекзита полную свободу заключать договоры о свободной торговле с другими странами, в том числе с Америкой.
Трамп также подверг резкой критике лидера британских лейбористов Джереми Корбина, заявив, что его победа была бы "очень плохим" событием.
В окружении Джонсона отвергли критику Трампа и заявили, что не стремятся к предвыборному альянсу с Партией Брекзита.
Джереми Корбин, в свою очередь, обвинил президента США во вмешательстве в предвыборную кампанию в Британии, заявив, что Трамп "хочет, чтобы его друг Борис Джонсон победил".
Трамп не скрывает своего положительного отношения к выходу Британии из ЕС и в прошлом хвалил как Джонсона, так и Фараджа за их поддержку Брекзита. Найджел Фарадж выступал на предвыборном митинге Трампа в 2016 году и впоследствии не раз встречался с президентом США.
- Досрочные выборы в Палату общин британского парламента пройдут 12 декабря 2019 года.
- Выборы пройдут по обычной для Британии мажоритарной системе в один тур - кандидат, занявший первое место в избирательном округе, становится депутатом. В связи с этим как противники Брекзита, так и его сторонники опасаются, что раздробление сил может привести к нежелательным последствиям: например, кандидаты от Партии Брекзита теоретически могут оттягивать голоса от консерваторов и увеличивать шансы на победу лейбористов. Известно, что Фараджа ряд членов его партии уговаривают не выставлять кандидатов в большинстве округов, чтобы не мешать консерваторам-сторонникам Брекзита. Лидер партии, победившей весной на выборах в Европарламент, однако не представленной в британском парламенте, в пятницу, как ожидается, объявит о её предвыборной стратегии.
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