Трамп призвал Фараджа и Джонсона к предвыборному альянсу за Брекзит

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании консерватора Бориса Джонсона и лидера Партии Брекзита Найджела Фараджа объединить силы на парламентских выборах 12 декабря. В таком случае, по мнению Трампа, сторонники Брекзита стали бы на выборах "неостановимой силой", которая обеспечила бы выход Британии из ЕС на выгодных условиях.

Трамп в четверг выступил в эфире британского радио LBC в программе, которую ведёт Фарадж. Президент США похвалил Фараджа за его бескомпромиссную позицию по Брекзиту и подверг критике ряд аспектов соглашения о выходе из ЕС, заключённого Джонсоном. По словам президента США, он предпочёл бы, чтобы Британия получила после Брекзита полную свободу заключать договоры о свободной торговле с другими странами, в том числе с Америкой.

Трамп также подверг резкой критике лидера британских лейбористов Джереми Корбина, заявив, что его победа была бы "очень плохим" событием.

В окружении Джонсона отвергли критику Трампа и заявили, что не стремятся к предвыборному альянсу с Партией Брекзита.

Джереми Корбин, в свою очередь, обвинил президента США во вмешательстве в предвыборную кампанию в Британии, заявив, что Трамп "хочет, чтобы его друг Борис Джонсон победил".

Трамп не скрывает своего положительного отношения к выходу Британии из ЕС и в прошлом хвалил как Джонсона, так и Фараджа за их поддержку Брекзита. Найджел Фарадж выступал на предвыборном митинге Трампа в 2016 году и впоследствии не раз встречался с президентом США.