В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, где убили мальчика

В Нарьян-Маре полиция задержала охранника детского сада "Сказка", который впустил в учреждение подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика Дениса Поздеева.36-летний Поздеев арестован на два месяца. На допросе он отказался давать показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребёнка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи установили, что охранник дистанционно, не выходя из помещения, открыл дверь незнакомому мужчине, когда тот позвонил в домофон. Сотрудник охранного предприятия думал, что в детский сад пришел родитель одного из воспитанников.

В отношении сотрудника частного охранного предприятия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

После убийства ребенка возбуждено еще одно уголовное дело — по факту халатности администрации детского сада "Сказка".

В Госдуме России заявили, что ускорят работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям после убийства ребёнка в Нарьян-Маре.

31 октября во время тихого часа в детском саду "Сказка" на его территорию проник вооруженный ножом мужчина. Поднявшись на второй этаж, он убил шестилетнего мальчика. Полиция задержала убийцу на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. Он был пьян. На допросе он заявил, что совершить убийство ему приказали "голоса в голове". По данным СМИ, мужчина состоял на учёте наркологическом диспансере как хронический алкоголик.